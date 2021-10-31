За сутки в Татарстане зарегистрировали 179 новых случаев заражения коронавирусом

Всего в Татарстане инфекция была обнаружена у 30 771 человека. Фото: Андрей АБРАМОВ

За прошедшие сутки в республике зарегистрировали 179 новых случаев заражения коронавирусом, три из них являются завозными, а 176 – контактными. Сообщили в Минздраве Татарстана.

Там также отметили, что в этот раз пришлось госпитализировать 39 инфицированных, остальные же – 143 пациента, будут лечиться на дому.

В антилидерах же по суточному приросту заболевших коронавирусом по-прежнему Казань, там за последние 24 часа выявили 97 новых зараженных. Далее идут Набережные Челны – 24 новых случая коронавируса за последние сутки.

Всего, по состоянию на 31 октября, в Татарстане инфекция была обнаружена у 30 771 человека, 25 305 из которых смогли выздороветь, а 981 скончался в результате болезни.