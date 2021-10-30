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Здоровье30 октября 2021 14:45

За прошедшие сутки в Татарстане выявили 176 новых случаев COVID-19

Четыре из них являются завозными, остальные 172 – контактные
Инзиля ШАКИРОВА
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Большинство заболевающих в Казани.

Большинство заболевающих в Казани.

Фото: Олег УКЛАДОВ

За прошедшие сутки в республике выявили 176 новых случаев COVID-19, четыре из них являются завозными, остальные 172 – контактные, сообщает Минздрав Татарстана.

- Госпитализация понадобилась 40 пациентам, остальные – 136 больных, лечатся на дому, - также отметили в ведомстве.

По суточному приросту по-прежнему в антилидерах находится Казань (108 случаев заражения) и Набережные Челны (28 случаев заражения).

Всего в Татарстане диагноз COVID-19 был поставлен в 30 592 случаях, в 25 235 из них, в том числе в 235 случаях за прошедшие сутки, люди смогли выздороветь.