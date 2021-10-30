На реализацию нацпроектов в 2021 году в бюджете Татарстана предусмотрено более 31 миллиарда рублей

Национальные проекты реализуются в России в соответствии с указами Президента страны Владимира Путина и направлены на улучшение качества жизни граждан республики. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Татарстане в этом году на реализацию национальных проектов предусмотрено 31,6 миллиардов рублей. Так, по нацпроектам «Образование», «Жилье и городская среда» в республике открылись две новые школы в казанских жилых комплексах «Арт Сити» и «Салават Купере». В общей сложности в них могут обучаться 2725 человек.

Кроме того, по национальным проектам «Демография» и «Жилье и городская среда» было завершено строительство восьми детских садов, рассчитанных на 1450 мест. Они открылись в Казани, Набережных Челнах и селе Державино Лаишевского района.

Также по национальному проекту «Жилье и городская среда» за девять месяцев в районах республики было благоустроено 21 общественное пространство.

По национальному проекту «Здравоохранение» начал работать Центр детской онкологии, гематологии и хирургии.

В сентябре этого года в Татарстане началась реализация нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», который позволит сделать путешествия по России более комфортными, доступными и безопасными.