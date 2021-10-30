В Казани скорую помощь вызвали рекордное число раз

Около 40% от суточного числа составляют экстренные вызовы. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Казани на этой неделе поставили рекорд по количеству вызовов скорой помощи. В четверг бригады скорой получили 2 267 вызовов.

Главный врач «Станция скорой медицинской помощи Казани» Фарид Галяутдинов отметил, что это произошло по нескольким причинам. Во-первых, из-за пандемии. Во-вторых, из-за роста госпитализаций. Это увеличивает время занятости экипажа с 40 до 68 минут. В-третьих, некоторое влияние оказывает и то, что не все водители пропускают машины скорой помощи.

Галяутдинов также рассказал, что около 40% от суточного числа составляют экстренные вызовы. К ним относятся и вызовы к пациентам с очень высокой температурой.