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Общество30 октября 2021 15:42

В Казани скорую помощь вызвали рекордное число раз

В четверг бригады скорой получили 2 267 вызовов
Инзиля ШАКИРОВА
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Около 40% от суточного числа составляют экстренные вызовы.

Около 40% от суточного числа составляют экстренные вызовы.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Казани на этой неделе поставили рекорд по количеству вызовов скорой помощи. В четверг бригады скорой получили 2 267 вызовов.

Главный врач «Станция скорой медицинской помощи Казани» Фарид Галяутдинов отметил, что это произошло по нескольким причинам. Во-первых, из-за пандемии. Во-вторых, из-за роста госпитализаций. Это увеличивает время занятости экипажа с 40 до 68 минут. В-третьих, некоторое влияние оказывает и то, что не все водители пропускают машины скорой помощи.

Галяутдинов также рассказал, что около 40% от суточного числа составляют экстренные вызовы. К ним относятся и вызовы к пациентам с очень высокой температурой.