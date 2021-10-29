Синоптики Казани прогнозируют мокрый снег и гололедицу во время выходных

Ночью возможны заморозки. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В эти выходные, 30 и 31 октября, в Казани ожидается дождь, мокрый снег и гололедица. 30 октября прогнозируется облачная погода с прояснениями. Ночью и утром пройдет небольшой снег, днем местами слабый дождь. Температура воздуха предстоящей ночью составит 1-3 градуса ниже нуля, с повышением к утру до 3-5 градусов тепла, днем – до +10 градусов. Ночью и утром на отдельных участках дорог возможно образование гололедицы.

В воскресенье, 31 октября, в республике ожидается облачная погода с прояснениями, ночью и утром местами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха ночью будет варьироваться от +2 до +7 градусов, днем – от +7 до +12 градусов.