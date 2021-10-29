В Казани под суд отдали группу лже-полицейских, которые избивали и похищали людей из-за денег

Сейчас мужчины находятся под стражей. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Шестеро жителей Казани, по версии следствия, успели совершить 10 преступлений по таким уголовным статьям, как «похищение человека», «незаконное проникновение в жилище», «разбой» и «вымогательство». Сейчас они дожидаются суда, находясь под стражей, сообщили в следственном комитете Татарстана.

- Один из них заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием и уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство, - также отметили в ведомстве.

По версии следствия, с 2018 по 2020 года обвиняемые, изображая из себя сотрудников полиции, совершили серию нападений на людей. У потерпевших вымогали деньги под угрозой привлечь их к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков.

Так, например, злоумышленники напали на мужчину, надели на него наручники, и угрожая предметом, похожим на пистолет, закрыли в гараже. Они требовали у своего пленника 200 тысяч рублей за освобождение. В итоге потерпевший позвонил своему отцу и тот перевел похитителям 75 тысяч рублей. Этого им, видимо, хватило и они отпустили мужчину. Вскоре лже-полицейских задержали настоящие сотрудники правоохранительных органов. В отношении их возбудили уголовное дело, расследование которого завершено.