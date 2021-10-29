Проспал свою остановку: зачем пассажира электрички силовики искали более 19 лет

Все это время мужчине удавалось находится вне поля зрения правоохранителей из-за алиби. Фото: Олег УКЛАДОВ

В ноябре 2002 года на железнодорожной платформе Атлашкино в Зеленодольском районе Татарстана нашли тело 50-летнего местного жителя. На нем имелись многочисленные гематомы, ссадины и ножевые ранения. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «убийство». Поиск подозреваемых в гибели мужчины тогда ни к чему не привел.

Тогда лишь удалось выяснить, что вечером в день смерти потерпевший ехал домой со своим приятелем в электричке «Казань - Свияжск». Мужчины были выпившие. В пути между ними произошла пьяная ссора и они в обиде на друг друга разошлись по разным вагонам. Когда электропоезд пришел на нужную им остановку – платформа «Волга», приятель вышел, но так и не дождался потерпевшего. Его тело обнаружили на следующее утро на другой остановке.

Лишь спустя 19 лет после применения современных криминалистических технологий, кропотливая и объемной следственно-оперативной работы удалось восстановить полную картину произошедшего.

Так, выяснилось, что из-за выпитого спиртного потерпевший попросту проспал свою остановку и вышел из электрички на той самой платформе Атлашкино. Там же вышел и 22-летний подозреваемый. Мужчина работал вахтавиком и ездил на указанном электропоезде на работу. В тот вечер от тоже выпил и тоже проспал свою остановку.

По версии следствия, из-за того, что они вышли не там, где было нужно, мужчины сильно разозлились и на этом фоне между ними завязалась драка. В ходе которой вахтовик достал нож и зарезал им своего оппонента. Кроме того, он еще и обокрал его, забрав все, что могло представлять ценность.

Все эти 19 лет мужчине удавалось оставаться невидимым для силовиков, которые расследовали это дело. Когда же было принято решение в очередной раз опросить всех свидетелей, то один из них вдруг вспомнил немаловажную деталь – на следующий день после убийства он заметил странного незнакомца, который пытался продать прохожим какие-то ботинки и ремень. Эти вещи были в списке похищенного у потерпевшего. Следователи начали копать дальше и в итоге вышли на другого свидетеля, который ранее не попал в их поле зрения из-за алиби. Он тогда заявлял, что ничего подозрительного не видел и вообще вышел из электрички раньше, на «своей» станции.

- Был проведен комплекс следственных действий, в результате которого удалось собрать неопровержимые доказательства причастности мужчины к совершению преступления, он дал признательные показания, - сообщили в Центральном межрегиональном СУ на транспорте СК России.

Там также отметили, что расследование уголовного дела все еще продолжается.