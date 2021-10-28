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Общество28 октября 2021 20:36

Цены на жилье в Казани за прошедший месяц увеличились на 4,62%

Исследование провели аналитики консалтинговой группы SRG
Инзиля ШАКИРОВА
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Так, первую строчку рейтинга занял Краснодар.

Так, первую строчку рейтинга занял Краснодар.

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Аналитики консалтинговой группы SRG провели исследование по росту цен на недвижимость за октябрь. Так, первую строчку занял Краснодар. Как и в сентябре, средняя стоимость предложения на вторичном рынке жилья выросла больше всех, прибавив 15,55%. Второе место занял Екатеринбург - увеличение стоимости на 5,3%, третья строчка у Нижнего Новгорода (+5,04%).

Казань оказалась на четвертом месте рейтинга. Цены на жилье в столице Татарстана увеличились на 4,62%.