Цены на жилье в Казани за прошедший месяц увеличились на 4,62%

Так, первую строчку рейтинга занял Краснодар. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Аналитики консалтинговой группы SRG провели исследование по росту цен на недвижимость за октябрь. Так, первую строчку занял Краснодар. Как и в сентябре, средняя стоимость предложения на вторичном рынке жилья выросла больше всех, прибавив 15,55%. Второе место занял Екатеринбург - увеличение стоимости на 5,3%, третья строчка у Нижнего Новгорода (+5,04%).

Казань оказалась на четвертом месте рейтинга. Цены на жилье в столице Татарстана увеличились на 4,62%.