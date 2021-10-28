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Происшествия28 октября 2021 17:52

Житель Набережных Челнов, убивший свою мать, не поделил квартиру с братом и получил от него удар ножом

В непростой семейной драме достойной бразильских сериалов теперь разбираются следователи
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
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Раненный выжил и находится сейчас в больнице.

Раненный выжил и находится сейчас в больнице.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Набережных Челнах в одной квартире жили два брата – 45-летний и 47-летний мужчины. Они постоянно ссорились. Братья никак не могли поделить между собой жилплощадь и имущество, доставшееся им от матери, которую убил младший из них.

А тут масла в огонь подлила еще и женская склока. Жена старшего брата пришла в гости в ту самую квартиру и поссорилась там с сожительницей младшего брата. Тот решил вступиться за свою даму и ударил невестку. На что ее муж ударил брата ножом в грудь. Дожидаться чем все кончится не стал, взял, да и ушел из квартиры. А младший в итоге выжил. Его отвезли в больницу. И по факту такого ножевого ранения возбудили уголовное дело по статье «покушение на убийство».

- Старший брат был задержан. Мужчина уже дал признательные показания. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в следственном комитете Татарстана.