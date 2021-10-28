На строительство дороги в обход обхода Нижнекамска и Набережных Челнов выделили 18,5 миллиардов рублей

Дорогу должны сдать осенью 2024 года. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Из федерльного бюджета выделили 18,5 миллиардов рублей на строительство дороги в обход обхода Нижнекамска и Набережных Челнов. Согласно тендеру, размещенного на сайте госзакупок от заказчика – ФКУ «Волго-Вятскуправтодор», участок войдет в состав трассы М-7 «Волга» и скоростной автотрассы «Казань – Екатеринбург. Дорога пройдет через Нижнекамский, Заинский и Тукаевский районы. Ее будут строить в три этапа. К работам должны приступить 15 января 2022 года и завершить - до 31 октября 2024 года.