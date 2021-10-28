В Кировском районе Казани путем выкупа изымут квартиры у владельцев одного из домов

Двухэтажный жилой дом получил статус аварийного и подлежал сносу в октябре 2013 года Фото: Михаил ФРОЛОВ

Власти Казани намерены выкупить квартиры в доме №16 в Поселковом переулке в Кировском районе города. Выкупу подлежит и земельный участок площадью 1 017 квадратных метров, на котором расположено здание. Соответствующее постановление опубликовано в сборнике документов мэрии Казани.

Двухэтажный жилой дом получил статус аварийного и подлежащего сносу в октябре 2013 года. Однако собственники не исполнили данное требование.

В доме будут изъяты три квартиры. Площадь каждой составляет от 17 до 33 квадратных метров. После рыночной оценки жилья его изымут в соответствии с законом.