В Казани запустили в работу телеграм-бот о вакцинации

Для получения информации пользователям достаточно вступить в чат, выбрать нужную вакцину и удобный район города. Фото: kzn.ru

27 октября в Казани запустили новый телеграм-бот о вакцинации. Чат-бот для удобства получения прививки от коронавируса разработали власти города. Сообщает пресс-служба городской мэрии.

Цифровой помощник @VaccinationKazanBot позволяет узнать о наличии вакцины от COVID-19 в пунктах вакцинации Казани.

Так, пользователь вступает в чат, выбирает нужную вакцину и удобный район города. Затем ему приходит результат с информацией о том, где и в каком количестве имеется в наличии выбранная вакцина. Бот также показывает график работы пунктов вакцинации.

Информация, выдаваемая телеграм-ботом о наличии и количестве вакцин, актуальна в течение суток. Она будет обновляться ежедневно в 8:00.