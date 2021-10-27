Представители АТП Татарстана обратились в прокуратуру после информации о высаженном из автобуса ребенке

Перевозчики считают, что распространившаяся в соцсетях фейковая информация негативно сказывается на репутации всех перевозчиков Казани. Фото: мэрия Казани

Ассоциация АТП Татарстана направила обращение прокурору Казани Олегу Дроздову. Перевозчики просят его дать правовую оценку информации в Instagram о высаженном водителем автобуса ребенке. Они утверждают, что это был фейк. Об этом стало известно из соцсетей Ассоциации.

Перевозчики считают, что данный пост в соцсетях негативно сказывается на репутации всех перевозчиков Казани. После проведенной оценки они также просят принять меры прокурорского реагирования и наказать виновного.