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Здоровье26 октября 2021 18:29

В Марий Эл до 1 декабря запретили работу общепита в ночное время

Исключение составляет лишь обслуживание навынос и доставки
Инзиля ШАКИРОВА
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Также в регионе руководителям предприятий рекомендовано обеспечить сотрудникам 2 выходных дня на вакцинацию с сохранением зарплаты.

Также в регионе руководителям предприятий рекомендовано обеспечить сотрудникам 2 выходных дня на вакцинацию с сохранением зарплаты.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Марий Эл внесены изменения в Указ Главы республики о мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия, приостанавливающие работу заведений общепита в ночное время до 1 декабря. Исключение составляет лишь обслуживание навынос и доставки.

Также в регионе руководителям предприятий рекомендовано обеспечить сотрудникам 2 выходных дня на вакцинацию с сохранением зарплаты. Кроме того, следует перевести граждан старше 60 лет на удаленную работу.