В Марий Эл до 1 декабря запретили работу общепита в ночное время

Также в регионе руководителям предприятий рекомендовано обеспечить сотрудникам 2 выходных дня на вакцинацию с сохранением зарплаты. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Марий Эл внесены изменения в Указ Главы республики о мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия, приостанавливающие работу заведений общепита в ночное время до 1 декабря. Исключение составляет лишь обслуживание навынос и доставки.

Также в регионе руководителям предприятий рекомендовано обеспечить сотрудникам 2 выходных дня на вакцинацию с сохранением зарплаты. Кроме того, следует перевести граждан старше 60 лет на удаленную работу.