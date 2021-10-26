Студенческий бизнес-клуб КНИТУ-КХТИ получит миллион рублей на развитие финансовой грамотности

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Студенческий бизнес-клуб Казанского национального исследовательского технологического университета стал одним из шести победителей Всероссийского конкурса по созданию ресурсных волонтёрских центров финансового просвещения. Конкурс проводился Ассоциацией развития финансовой грамотности при поддержке Фонда президентских грантов. Победители получат поддержку своих проектов в размере до одного миллиона рублей. Всего в конкурсе приняли участие 52 организации из 36 субъектов России.

Победа Бизнес-клуба КНИТУ-КХТИ не случайна: его активная, деятельность в области финансового просвещения молодёжи и творческие формы организации этой работы полностью соответствуют целям и духу конкурса.

- В сегодняшних условиях финансовая грамотность – одна из ключевых метрик, которая способствует развитию благополучной жизни, – говорит руководитель бизнес-клуба КНИТУ-КХТИ Руслан Чячяков. – К сожалению, не все обладают этим знанием, участились мошеннические уловки, появляются все новые «финансовые пирамиды», и наша цель – оказать необходимую помощь и проинформировать в первую очередь молодёжь, студентов.

Для организаторов клуба это отличная возможность роста и развития их проекта, а для всех студентов – ещё одна прекрасная возможность получить параллельно с учебой полезные новые знания и опыт.