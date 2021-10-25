В Казани на съемной квартире жестоко зарезали двух иностранцев

По одной из версий, их убили из-за личных неприязненных отношений. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вечером 24 октября в Казани в одной из съемных квартир на проспекте Ибрагимова были найдены изрезанные тела двух граждан из ближнего зарубежья – многочисленные раны имелись на спине и лице. 23-х и 25-летние погибшие находились на территории России не имея регистрации, сообщили в МВД Татарстана.

- По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», - отметили в ведомстве.

Было установлено, что погибшие вместе снимали квартиру, где нашли их тела, а также то, что убийство произошло утром 24 октября. В итоге сотрудники ГИБДД «по горячим следам» задержали подозреваемого в совершении этого жестокого преступления.

Им оказался 32-летний земляк убитых. По версии правоохранителей, после расправы над потерпевшими мужчина решил сбежать из Татарстана. Он купил билет на автобус до Самары, но был пойман на подъезде к Аксубаевскому району республики.

- В скором времени суд изберет для него меру пресечения, - в свою очередь сообщили в следственном комитете Татарстана.

Там также отметили, что, по одной из версий, иностранцев убили из-за личных неприязненных отношений.