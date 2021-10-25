Минздрав Татарстана опроверг информацию об исследованиях по коронавирусу

Согласно тексту распространившегося сообщения, в Набережных Челнах изучали происхождение вируса, применяя трупы людей, умерших от COVID-19 Фото: Олег ЗОЛОТО

В Татарстане в мессенджерах местных жителей началась рассылка о якобы проведенном исследовании в Набережных Челнах. Сообщает пресс-служба Минздрава республики.

Согласно тексту сообщения, там изучали происхождение вируса при вскрытии тела человека, умершего от COVID-19. После чего оперативно изменили протокол лечения. В ведомстве опровергли данную информацию, назвав ее фейком.

- Информация целиком и полностью не соответствует действительности, не основана на доказательных фактах. Сообщение имеет своей целью введение в заблуждение граждан республики и порождение домыслов в отношении природы вируса, - отмечает Минздрав Татарстана.