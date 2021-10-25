Госсовет Татарстана не поддержал законопроект об упразднении должности президента республики

Позицию парламента республики предложили поддержать и депутатам Госдумы РФ от Татарстана. Фото: gossov.tatarstan.ru

Депутаты Госсовета Татарстана не поддержали законопроект об унификации должностей глав регионов. Согласно ему, должность президента республики должна быть упразднена. На 26-м заседании Госсовета Татарстана VI созыва все 82 парламентария решили выступить против этого.

Местные парламентарии считают, что в отдельных положениях законопроекта есть детальный регламент вопросов формирования власти в регионах. Это нарушает принципы федеративного государства, заложенные в Конституции России.

Депутаты уверены, что принятие законопроекта приведет к отстранению регионов от федерального законодательного процесса.

Позицию парламента республики предложили поддержать и депутатам Госдумы от Татарстана.