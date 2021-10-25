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Здоровье25 октября 2021 11:46

В Татарстане за одни сутки выявили 167 новых случаев коронавируса

Только 104 из них были зарегистрированы именно в Казани
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
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В этот раз госпитализация понадобилась 39 пациентам.

В этот раз госпитализация понадобилась 39 пациентам.

Фото: Олег УКЛАДОВ

167 новых случаев заражения коронавирусом за прошедшие сутки зафиксировали в республике, только два из них являются завозными, остальные – контактными, сообщает 25 октября Минздрав Татарстана.

- В этот раз госпитализация понадобилась 39 пациентам, а 128 назначено лечение на дому, - отметили в ведомстве.

За указанные сутки в абсолютные антилидеры вышла Казань – 104 выявленных случаев заражения. Далее идут Набережные Челны – 19 случаев.

Всего в Татарстане коронавирус был обнаружен у 29 707 человек, 24 636 из которых выздоровели, а 927 человек скончались.