В Татарстане за одни сутки выявили 167 новых случаев коронавируса

В этот раз госпитализация понадобилась 39 пациентам. Фото: Олег УКЛАДОВ

167 новых случаев заражения коронавирусом за прошедшие сутки зафиксировали в республике, только два из них являются завозными, остальные – контактными, сообщает 25 октября Минздрав Татарстана.

- В этот раз госпитализация понадобилась 39 пациентам, а 128 назначено лечение на дому, - отметили в ведомстве.

За указанные сутки в абсолютные антилидеры вышла Казань – 104 выявленных случаев заражения. Далее идут Набережные Челны – 19 случаев.

Всего в Татарстане коронавирус был обнаружен у 29 707 человек, 24 636 из которых выздоровели, а 927 человек скончались.