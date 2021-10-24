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Общество24 октября 2021 14:37

В Ульяновске через суд пытаются спасти облик исторического здания

Управление по охране культурного наследия региона подало иск об изъятии пристройки к объекту
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Пристройку, приделанную к объекту, должны были демонтировать по решению суда. Фото: @es_region73

Пристройку, приделанную к объекту, должны были демонтировать по решению суда. Фото: @es_region73

В Ульяновске разгорается борьба за дальнейшую судьбу «Доходного дома купцов Пожарских, 1830 г., 1881 г.». Управление по охране культурного наследия Ульяновской области подало иск об изъятии пристройки к зданию №15/2 на улице Карла Маркса. Об этом в соцсетях сообщил руководитель организации Евгений Сизоненко.

Пристройку, приделанную к объекту, должны были демонтировать по решению суда. По словам Сизоненко, собственник и судебные приставы бездействуют. В связи с этим в суд был подан иск об изъятии пристройки путем ее продажи с публичных торгов.