Житель Чебоксар подозревается в применении насилия в отношении сотрудника полиции

Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Фото: принтскрин видео.

В Чебоксарах возбуждено уголовное дело в отношении 24-летнего жителя города. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по республике.

Так, вечером 21 октября 2021 года в органы внутренних дел поступила информация о том, что группа молодых людей, находясь в автомобиле BMW, нарушает общественный порядок на остановке общественного транспорта «Филармония» в городе Чебоксары. Прибывшие по данному сообщению полицейские потребовали прекратить противоправные действия. В ответ находившийся там подозреваемый, являющийся собственником указанной машины, сел за руль этого автомобиля, чтобы скрыться, однако один из полицейских встал перед ним, перекрыв тем самым путь его движения.

Тем не менее водитель все равно начал движение и, не намереваясь останавливаться, совершил на полицейского наезд. Тот в силу создавшейся опасности для его жизни и здоровья был вынужден отойти в сторону, а подозреваемый скрылся с места происшествия.

В настоящее время подозреваемый задержан следователями в порядке ст. 91 УПК РФ. От дачи каких-либо показаний он отказался. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.