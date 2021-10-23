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Здоровье23 октября 2021 20:09

С 25 октября в Казани иностранные студенты смогут пройти вакцинацию

Сделать прививку можно будет в городской поликлинике №21
Инзиля ШАКИРОВА
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Вакцинация будет проводиться платно препаратом «Спутник Лайт».

Вакцинация будет проводиться платно препаратом «Спутник Лайт».

Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 25 октября в Казани заработает пункт вакцинации от коронавируса для иностранных студентов. Прививку можно будет сделать платно в городской студенческой поликлинике №21 по адресу: Оренбургский тракт, 95 по будням с 8:00 до 20:00.

Вакцинация будет проводиться препаратом «Спутник Лайт». Для вакцинации необходимо иметь при себе паспорт, уведомление о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания (регистрация), студенческий билет.