С 25 октября в Казани иностранные студенты смогут пройти вакцинацию

Вакцинация будет проводиться платно препаратом «Спутник Лайт». Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 25 октября в Казани заработает пункт вакцинации от коронавируса для иностранных студентов. Прививку можно будет сделать платно в городской студенческой поликлинике №21 по адресу: Оренбургский тракт, 95 по будням с 8:00 до 20:00.

Вакцинация будет проводиться препаратом «Спутник Лайт». Для вакцинации необходимо иметь при себе паспорт, уведомление о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания (регистрация), студенческий билет.