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Спорт22 октября 2021 19:28

В Казани пройдет этап Кубка мира FINA по плаванию

Соревнования назначены на период с 28 по 30 октября этого года
Инзиля ШАКИРОВА
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В соревнованиях примут участие 113 спортсменов из 37 стран. Фото: Центр развития водных видов спорта FINA в Казани

В соревнованиях примут участие 113 спортсменов из 37 стран. Фото: Центр развития водных видов спорта FINA в Казани

Во Дворце водных видов спорта в Казани с 28 по 30 октября пройдет этап Кубка мира FINA по плаванию. В соревнованиях примут участие 113 спортсменов из 37 стран.

На соревнованиях будут соблюдаться санитарно-эпидемиологические требования: обеспечение одноразовыми масками, оборудование зон для гигиенической обработки рук, проведение измерения температуры тела на входных группах, нанесение разметки для соблюдения социальной дистанции, сообщает пресс-служба Дирекции спортивных и социальных проектов города.