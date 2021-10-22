В Казани пройдет этап Кубка мира FINA по плаванию

В соревнованиях примут участие 113 спортсменов из 37 стран. Фото: Центр развития водных видов спорта FINA в Казани

Во Дворце водных видов спорта в Казани с 28 по 30 октября пройдет этап Кубка мира FINA по плаванию. В соревнованиях примут участие 113 спортсменов из 37 стран.

На соревнованиях будут соблюдаться санитарно-эпидемиологические требования: обеспечение одноразовыми масками, оборудование зон для гигиенической обработки рук, проведение измерения температуры тела на входных группах, нанесение разметки для соблюдения социальной дистанции, сообщает пресс-служба Дирекции спортивных и социальных проектов города.