В КНИТУ-КХТИ обсудили будущее инженерного образования

В вузе прошла пленарная сессия Международной сетевой научно-практической конференции «Синергия-2021»

В Казанском национальном исследовательском технологическом университета прошла пленарная сессия Международной сетевой научно-практической конференции «Синергия-2021» — авторитетного форума, объединяющего представителей ведущих российских инженерных вузов и других образовательных организаций, предприятий реального сектора экономики. Работа шла в смешанном формате – очно и онлайн.

19 октября работу пленарной сессии открыл врио ректора КНИТУ Юрий Казаков.

- Конференция «Синергия» уже шестой год предоставляет возможность обсудить проблемы инженерного образования и его влияние на социальные процессы, — отметил он и поблагодарил ПАО «Газпром» за финансовую и организационную поддержку форума.

Врио ректора КНИТУ Юрий Казаков.

В докладах пленарного заседания говорилось о тех вызовах, с которыми сейчас сталкивается по всему миру инженерное образование. К традиционной заботе о качестве подготовки будущих инженеров добавились проблемы, привнесённые пандемией новой коронавирусной инфекции, активизация использования дистанционного образования.

Как найти баланс между подготовкой выпускника, владеющего широким кругом дополнительных компетенций, например, в области IT, и традиционным пониманием инженера как специалиста, нацеленного на создание новых образцов техники и технологий в конкретных условиях? Как организовать эффективное сетевое взаимодействие образовательных организаций? Как включить систему дополнительного профессионального образования в процесс «доводки» выпускников-бакалавров? Эти и многие другие вопросы звучали в выступлениях президента Ассоциации инженерного образования России Юрия Похолкова, генерального директора российской секции Международного общества по инженерной педагогике Александра Соловьева и других российских коллег.

С ними перекликались сообщения зарубежных коллег. Участников конференции дистанционно приветствовала Тийа Рюйтман (Таллинский технологический университет, Эстония), недавно избранная президентом Международного общества инженерного образования (IGIP), и очно — Ральф Дреер из Университета Зигена (Германия) и Филлип Сангер (Университет Пердью, США).

Всего в работе конференции приняли более 450 участников. Специалисты в области инженерной педагогики обсуждали новые вызовы для инженерного образования в условиях цифровой трансформации общества, взаимодействие инженерного образования с высокотехнологичными бизнесом и промышленностью, проблемы онлайн-образования и модели цифровых компетенций, проблемы профессионального обучения и другие актуальные вопросы.