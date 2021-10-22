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Общество22 октября 2021 13:36

С 25 октября в Татарстане введут экспресс-тесты на антигены коронавируса

Стандартная процедура позволит получить результат спустя 20 минут
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Экспресс-тесты станут ускоренной альтернативой ПЦР-диагностики

Экспресс-тесты станут ускоренной альтернативой ПЦР-диагностики

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Татарстане появится экспресс-методика определения антигена к возбудителю коронавирусной инфекции. Результат будет готов всего через 20 минут. Сообщают в Минздраве республики.

Экспресс-тесты станут ускоренной альтернативой ПЦР-диагностики. Они одобрены к использованию на любой стадии оказания медпомощи. Проверка будет производиться стандартным забором пробы из носоглотки. Наличие или отсутствие коронавирусной инфекции можно будет определить на месте.

Если результаты покажут признаки заболевания, пациент должен будет сделать стандартный ПЦР-тест. До его готовности человека отправят на изоляцию.