Бывший сотрудник подал в суд на исполком Челнов за свое увольнение

Решением суда иск удовлетворен частично. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бывший сотрудник подал в суд на исполком Набережных Челнов за свое увольнение. От городских властей он требует восстановления на рабочее место, а также мужчина намерен взыскать заработную плату за время вынужденного прогула и компенсировать причиненный моральный вред в размере 100 тысяч рублей.

С 31 мая 2016 года мужчина работал ведущим специалистом в управлении обеспечения охраны общественного порядка при городском исполкоме. Однако 23 июля 2021-го его уволили в связи с тем, что он не предотвратил и не урегулировал конфликт интересов, с чем был крайне не согласен.

Решением суда иск удовлетворен частично. Суд признал незаконным и отменил распоряжение об увольнении истца и восстановил его на работе. Также он взыскал с исполкома средний заработок за время вынужденного прогула в сумме 58 887 рублей 36 копеек, в счет компенсации морального вреда — 10 тысяч рублей.