В Казани пенсионерка поверила, что ее внучка попала в аварию, и перевела мошенникам полмиллиона рублей

Мошенники запугали пенсионерку и рассказали, что ее внучке грозит 5 лет лишения свободы. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Казани пенсионерке на домашний телефон позвонили мошенники и сообщили о том, что ее внучка, живущая в Волгограде, попала в аварию. Девушка якобы переходила дорогу на красный, и ее сбил автомобиль. По его словам, в ДТП пострадала девушка за рулем авто.

После этого звонивший злоумышленник сообщил, что может решить вопрос с правоохранительными органами за миллион рублей. При этом мошенники напугали пенсионерку информацией о том, что ее внучке якобы грозит срок в 5 лет лишения свободы.

Женщина хотела сама позвонить внучке, и узнать о произошедшем, но мошенники запретили это делать, сказав, что сейчас она на допросе в прокуратуре. Во время телефонного разговора женщина слышала плач и голос, который был похож на голос ее внучки.

Пенсионерка поверила аферисту и согласилась передать половину суммы. Деньги она отдала незнакомцу, который приехал к ней домой на черном автомобиле. После этого она позвонила дочери и узнала, что с внучкой все в порядке, она находится дома.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».