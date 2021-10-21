Должность замглавы Минстроя Татарстана занял Рафар Шакиров

Шакиров родился в Сарапуле, окончил Казанский инженерно-строительный институт. Фото: gisu.tatarstan.ru

Новым заместителем министра строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана назначен Рафар Шакиров. Соответствующий документ опубликован на сайте правовой информации республики.

Шакиров родился в Сарапуле, окончил Казанский инженерно-строительный институт. Трудовую деятельность начал в 1983 году мастером на «Брежневгаз», позднее «Челныгаз».

С апреля 2005 года – начальник управления градостроительной политики, развития территории и инвестиций исполкома Набережных Челнов. В 2006 году возглавил управление архитектуры, градостроительства и инвестиций исполкома города. С 2009 году Шакиров – заместитель руководителя исполкома Набережных Челнов. В 2016 году он назначен первым замдиректора ГИСУ РТ.

До новой должности исполнял обязанности и.о. генерального директора некоммерческой организации «Фонд жилищно-коммунального хозяйства Татарстана.