Житель Казани ночью забрался в ресторан, поел, попил и заснул за столом

Мужчина хотел украсть продукты и спиртное. Фото: Алексей ФОКИН

Сотрудники ресторана на улице Миннуллина пришли на работу и увидели в зале мужчину, который уснул, сидя за столом. Как он залез в заведение стало понятно сразу – было разбито витражное окно. На место происшествия на сигнал «тревожной кнопки» прибыли сотрудники Росгвардии.

Они задержали 47-летнего жителя Казани, который ранее уже был судим. Было установлено, что мужчина первым делом залез на кухню ресторана, откуда выкрал продукты и спиртное на более чем 16 тысяч рублей. С полным пакетом он вышел в зал и присел за один из столиков. За ним он поел украденные продукты и выпил спиртное, а после просто заснул.

- Задержанного передали полицейским для дальнейшего разбирательства. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Кража», - сообщили в Росгвардии Татарстана.