Власти Казани изымут двухэтажный дом в Кировском районе для нужд города

Двухэтажный жилой дом по указанному адресу еще в марте 2015 года получил статус аварийного и подлежащего сносу Фото: Михаил ФРОЛОВ

Власти Казани намерены изъять дом №5 на улице Токарная и занимаемый им земельный участок для нужд города.

Двухэтажный жилой дом по указанному адресу еще в марте 2015 года получил статус аварийного и подлежащего сносу. Площадь участок, на котором размещено здание, составляет 2 876 квадратных метров.

Исполком города планирует изъять имущество путем выкупа, ведь собственники не исполнили требования о сносе дома. В ближайшее время будет проведена рыночная оценка 28 жилых помещений в здании.