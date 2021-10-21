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Общество21 октября 2021 11:57

Власти Казани изымут двухэтажный дом в Кировском районе для нужд города

В здании находятся 28 жилых помещений
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Двухэтажный жилой дом по указанному адресу еще в марте 2015 года получил статус аварийного и подлежащего сносу

Двухэтажный жилой дом по указанному адресу еще в марте 2015 года получил статус аварийного и подлежащего сносу

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Власти Казани намерены изъять дом №5 на улице Токарная и занимаемый им земельный участок для нужд города.

Двухэтажный жилой дом по указанному адресу еще в марте 2015 года получил статус аварийного и подлежащего сносу. Площадь участок, на котором размещено здание, составляет 2 876 квадратных метров.

Исполком города планирует изъять имущество путем выкупа, ведь собственники не исполнили требования о сносе дома. В ближайшее время будет проведена рыночная оценка 28 жилых помещений в здании.