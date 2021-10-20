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Общество20 октября 2021 14:24

В Татарстан временно не будут поставлять вакцину от коронавируса «КовиВак»

Завод по ее производству закрыли на реконструкцию
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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По мнению главного эпидемиолога региона, нужно прививаться той вакциной, которая есть в наличии

По мнению главного эпидемиолога региона, нужно прививаться той вакциной, которая есть в наличии

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Поставки вакцины «КовиВак» в Татарстан на время приостановили. Об этом в прямом эфире в Instagram заявил главный эпидемиолог, специалист по иммунопрофилактике Минздрава республики Дмитрий Лопушов.

Он сообщил, что это единственный завод в стране, производящий данную вакцину, его сейчас закрыли на реконструкцию. Там намерены обновить оборудование, чтобы выпускать и поставлять большее количество препарата.

Лопушов отметил, что жители Татарстана предпочитают эту вакцину не по рекомендации врача, а по собственному выбору. Эпидемиолог также заявил, что в данной сложной ситуации с коронавирусом нужно прививаться той вакциной, которая есть в наличии, а не ждать поставки «КовиВака».