В Татарстане перевозчики попросили у региональной власти отменить для них налоги

После введения новых коронавирусных ограничений пассажиропоток снизился на 20%. Фото: Мария ЛЕНЦ

Ассоциация автотранспортных предприятий (АТП) Татарстана просит освободить перевозчиков от налогов. Такая необходимость возникла из-за введения новых антиковидных мер. Свое обращение представители АТП направили в адрес премьер-министра республики Алексея Песошина.

По их словам, с начала действия новых ограничений финансовая ситуация у перевозчиков ухудшилась. Согласно информации из текста обращения, пассажиропоток в автобусах снизился на 20%. Утверждается, что такое явление зафиксировал и МУП «Метроэлектротранс» в Казани.

В частности, в общественном транспорте стало меньше людей старше 65 лет. Также сократилось количество школьников, студентов и рабочих, перешедших на дистант.

В ассоциации поддерживают антиковидные меры, однако, по словам ее представителей, это негативно сказывается на выручке. Ситуация может стать критической уже в ноябре–декабре 2021 года.

Перевозчики просят отменить налоги до улучшения ситуации. Помимо этого, они просят отсрочить введение тахографов до 1 января 2023 в связи с нехваткой средств на эти цели.