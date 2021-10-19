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Общество19 октября 2021 15:26

В Татарстане перевозчики попросили у региональной власти отменить для них налоги

Соответствующее письмо они направили премьер-министру республики Алексею Песошину
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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После введения новых коронавирусных ограничений пассажиропоток снизился на 20%.

После введения новых коронавирусных ограничений пассажиропоток снизился на 20%.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Ассоциация автотранспортных предприятий (АТП) Татарстана просит освободить перевозчиков от налогов. Такая необходимость возникла из-за введения новых антиковидных мер. Свое обращение представители АТП направили в адрес премьер-министра республики Алексея Песошина.

По их словам, с начала действия новых ограничений финансовая ситуация у перевозчиков ухудшилась. Согласно информации из текста обращения, пассажиропоток в автобусах снизился на 20%. Утверждается, что такое явление зафиксировал и МУП «Метроэлектротранс» в Казани.

В частности, в общественном транспорте стало меньше людей старше 65 лет. Также сократилось количество школьников, студентов и рабочих, перешедших на дистант.

В ассоциации поддерживают антиковидные меры, однако, по словам ее представителей, это негативно сказывается на выручке. Ситуация может стать критической уже в ноябре–декабре 2021 года.

Перевозчики просят отменить налоги до улучшения ситуации. Помимо этого, они просят отсрочить введение тахографов до 1 января 2023 в связи с нехваткой средств на эти цели.