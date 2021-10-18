В казанском метро к зиме установили дополнительные двери

Также по просьбе пассажиров на станциях «Горки» и «Аметьево» постелили резиновое противоскользящее покрытие. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Казани на восьми станциях метрополитена в преддверии зимы установили второй ряд дверей. Так, работы прошли на станциях «Аметьево», «Площадь Габдуллы Тукая», «Козья Слобода», «Северный Вокзал», «Горки», «Суконная Слобода», «Кремлевская» и «Яшьлек».

На станциях «Проспект Победы» и «Авиастроительная» второй ряд не требуется, так как вход в кассовые залы находится далеко от улицы. А на «Дубравной» их на летний период вообще не снимали.

Также по просьбе пассажиров на станциях «Горки» и «Аметьево» постелили резиновое противоскользящее покрытие.