Глава Марий Эл поручил восстановить сеть государственных автовокзалов республики

В настоящее время на объекте идет заливка пола и установка разделительных стен между помещениями внутри здания. Фото: mari-el.gov.ru

Глава Марий Эл Александр Евстифеев дал поручение восстановить сеть автовокзалов региона. По его мнению, начать нужно с районных центров. Такую стратегию Евстифеев озвучил во время осмотра стройплощадки нового автовокзала Йошкар-Олы. Его планируют завершить до 15 ноября.

В настоящее время на объекте идет заливка пола и установка разделительных стен между помещениями внутри здания. Глава региона положительно оценил ход строительства. Он также отметил туристический потенциал нового автовокзала.

Александр Евстифеев подчеркнул, что по завершении строительства данного объекта Минтрансу Марий Эл следует продолжить активную работу по восстановлению автовокзалов. Он акцентировал внимание на том, что эти объекты тоже влияют на качество жизни населения.