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Здоровье17 октября 2021 13:18

В Татарстане только за одни сутки выявили 121 новый случай коронавируса

За последние 24 часа было госпитализировано 40 зараженных
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
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Всего в республике коронавирус был обнаружен у 28 587 человек.

Всего в республике коронавирус был обнаружен у 28 587 человек.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В республике за прошедшие сутки выявили 121 новый случай коронавируса, все они являются контактными. Сообщает Минздрав Татарстана.

- В этот раз госпитализации подверглись 40 больных, остальные – 81 пациент, будут проходить лечение на дому, - также отметили в ведомстве.

Что же касается географии распространения коронавируса на территории Татарстана, то за указанные сутки больше всего инфицированных по-прежнему было выявлено в Казани и Набережных Челнах – 49 и 22 человека соответственно.

Отметим, что всего в республике коронавирус был обнаружен у 28 587 человек, 24 125 из них выздоровели, а 847 скончались в результате болезни.