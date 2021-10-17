В казанской гимназии №14 после жалоб родителей из кабинетов убрали парты без стульев

Дети снова учатся сидя. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В гимназии №14 для младших классов внедрили методику Базарного, по которой дети должны учиться стоя. Утверждается, что так ребенок меньше отвлекается. Нужно проучиться стоя в течение 10 минут, потом тебя сменяет одноклассник. Но со временем родители школьников начали выступать против введения такой методики. По их словам, у детей начались проблемы со здоровьем, у кого-то даже начала болеть спина. После коллективного обращения, по словам руководства образовательного учреждения, специальные парты без стульев убрали из кабинетов.