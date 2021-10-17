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Общество17 октября 2021 11:43

В Татарстане план по строительству жилья на 2021 год выполнен на 85%

В эксплуатацию введено уже более 2,2 миллиона квадратных метров
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
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Только по программе социальной ипотеки сдан 161 дом.

Только по программе социальной ипотеки сдан 161 дом.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Татарстане с начала 2021 года построено уже 2 269 000 квадратных метров жилья – это 85% от запланированного, сообщил на республиканском заседании первый зам главы Минстроя региона Алексей Фролов.

Так, по его словам, в Татарстане возведено 94 коммерческих дома – 58% от годового плана, в стадии строительства еще находится 70 объектов. По программе же социальной ипотеки сдан 161 дом, что составляет 41% от запланированного.

При этом с опережающими темпами в республике идет строительство частных домов. Сдано уже 10 533 объекта. План перевыполнен на 27%.