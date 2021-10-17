В Казани пункт вакцинации от коронавируса в ТЦ «Южный» принимает без QR-кода

Всего в городе работает 11 мобильных пунктов. Фото: Анастасия Осипова

В связи с тем, что у мобильного пункта вакцинации от коронавируса в ТЦ «Южный» появился отдельный вход, он начал принимать желающих привиться, не проверяя у них QR-кода.

Так, отельный вход в пункт находится с обратной стороны здания ТЦ. Он работает с 10.00 до 20.00.

Стоит отметить, что в Казани также изменился и график работы мобильного пункта вакцинации в КДК им.В.И.Ленина. Теперь он принимает с понедельника по субботу с 8.00 до 19.00.

ГДЕ ЕЩЕ МОЖНО ПРИВИТЬСЯ, КРОМЕ ПОЛИКЛИНИК:

ТРЦ «Мега» (проспект Победы, 141) – круглосуточно, ежедневно. Технические перерывы с 8.00 до 8.30 и с 20.00 до 20.30;

ТРЦ KazanMall (ул.Павлюхина, 91, отдельный вход с ул.Павлюхина) – ежедневно с 10.00 до 20.00;

- гипермаркет «Мегастрой» (проспект Победы, 101) – ежедневно с 10.00 до 20.00;

- гипермаркет «Мегастрой» (ул.2-я Азинская, 7б) – ежедневно с 10.00 до 20.00;

- ТРЦ «Парк Хаус» (проспект Ямашева, 46/33) – ежедневно с 10.00 до 20.00, принимаются только те, кому необходимо пройти повторную вакцинацию, или после перенесенного заболевания спустя шесть месяцев;

- КЦ «Сайдаш» (ул.Ершова, 57а) – с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00;

- КЦ «Московский» (ул.Академика Королева, 47) – с понедельника по субботу с 9.00 до 19.00;

- офис «Сбербанка» (проспект Камалеева, 26/12) – с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00;

- офис «Сбербанка» (ул.Пушкина, 4) – с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00.