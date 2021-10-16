Власти Ульяновска выступили против перевода школьников на дистанционное обучение

Заместитель Председателя Правительства Сергей Кучиц отметил, что на домашнем обучении снижается качество получаемых знаний, поэтому вводить онлайн-обучение в республике не планируется. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В школах Ульяновской области не планируют вводить дистанционное обучение для школьников после осенних каникул.

Заместитель Председателя Правительства Сергей Кучиц отметил, что на домашнем обучении снижается качество получаемых знаний, поэтому вводить онлайн-обучение в республике не планируется. Также Сергей Кучиц сказал, что, если отпустить детей по домам, то они будут проводить много времени на улицах и в торговых центрах, что также отрицательно скажется на распространении вируса.

- 50% переносят болезнь бессимптомно, и пока они ходят в школу, у нас есть возможность отслеживать их маршрут, - заявил Кучиц.