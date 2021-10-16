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Общество16 октября 2021 16:56

Власти Ульяновска выступили против перевода школьников на дистанционное обучение

Это связано с тем, что
Инзиля ШАКИРОВА
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Заместитель Председателя Правительства Сергей Кучиц отметил, что на домашнем обучении снижается качество получаемых знаний, поэтому вводить онлайн-обучение в республике не планируется.

Заместитель Председателя Правительства Сергей Кучиц отметил, что на домашнем обучении снижается качество получаемых знаний, поэтому вводить онлайн-обучение в республике не планируется.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В школах Ульяновской области не планируют вводить дистанционное обучение для школьников после осенних каникул.

Заместитель Председателя Правительства Сергей Кучиц отметил, что на домашнем обучении снижается качество получаемых знаний, поэтому вводить онлайн-обучение в республике не планируется. Также Сергей Кучиц сказал, что, если отпустить детей по домам, то они будут проводить много времени на улицах и в торговых центрах, что также отрицательно скажется на распространении вируса.

- 50% переносят болезнь бессимптомно, и пока они ходят в школу, у нас есть возможность отслеживать их маршрут, - заявил Кучиц.