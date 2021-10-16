В Чувашии больным COVID-19 не хватает кислорода в аппаратах ИВЛ

Запасы в регионе пока есть, но при быстром распространении коронавируса, их может не хватить. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Чувашии изо дня в день растет количество заболевших COVID-19, поэтому ситуация остается напряженной. В некоторых больницах фиксируется нехватка кислорода для аппаратов ИВЛ и ряда медицинских препаратов.

За неделю темп прироста заболеваемости ковидом в регионе вырос с 1-го до 14%, ежесуточно регистрируется более сотни новых случаев заражения.

- Последние 2-3 дня в связи с таким острым обострением ситуации по всей Российской Федерации мы практически в ручном режиме с органами исполнительной власти, с профильными, это с Минздравом и с Минпромэнерго Чувашии работаем над обеспечением кислородом медицинских учреждений, потому что все больше и больше появляется напряжение на рынке кислорода. Если будет дальше ситуация ухудшаться, даже имея денежные средства, просто-напросто физически кислорода может не быть, - рассказал глава Чувашии Олег Николаев.

Министр здравоохранения Чувашии Владимир Степанов в своем докладе обозначил, что в Минпромторг России уже направлены письма о необходимости поставки в республику кислорода для тяжелых больных, а также необходимых препаратов. Запасы в регионе пока есть, но при быстром распространении коронавируса, их может не хватить.