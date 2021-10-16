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Общество16 октября 2021 17:47

Казанцы смогут обучиться основам бизнеса

Тренинг по расширению и перепрофилированию бизнеса будет проходить с 18 по 22 октября
Инзиля ШАКИРОВА
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Занятия пройдут в казанском Доме предпринимательства.

Занятия пройдут в казанском Доме предпринимательства.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Казани стартует бесплатное обучение по расширению или перепрофилированию бизнеса, которые пройдут в Доме предпринимательства по адресу: улица Петербургская, 28 с 18 по 22 октября.

Предприниматели смогут узнать о современных инструментах практического маркетинга для малого и среднего бизнеса, об управлении человеческими ресурсами и товарно-материальными запасами, о финансовом планировании, калькуляции себестоимости товара или услуги, а также ведении бухгалтерского учета.

Для того, чтобы стать участником мастер-классов, необходимо пройти регистрацию.