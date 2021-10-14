В Татарстане подтверждено еще семь случаев смерти от коронавируса

Таким образом, число летальных исходов коронавируса возросло до 830. Фото: Иван МАКЕЕВ

В республике в результате патологоанатомической экспертизы было подтверждено еще семь случаем смерти от коронавируса, сообщает Минздрав Татарстана.

- Выражаем соболезнования родным и близким, - гласит официальное сообщение ведомства.

Так, очередными жертвами инфекции стали трое мужчин в возрасте 89, 74 и 72 лет, а также четыре женщины в возрасте 82, 79, 74 и 68 лет.

Таким образом, число летальных исходов коронавируса возросло до 830.