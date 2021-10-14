Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье14 октября 2021 20:07

В Татарстане подтверждено еще семь случаев смерти от коронавируса

Очередными жертвами инфекции стали четыре женщины и трое мужчин
Инзиля ШАКИРОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Таким образом, число летальных исходов коронавируса возросло до 830.

Таким образом, число летальных исходов коронавируса возросло до 830.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В республике в результате патологоанатомической экспертизы было подтверждено еще семь случаем смерти от коронавируса, сообщает Минздрав Татарстана.

- Выражаем соболезнования родным и близким, - гласит официальное сообщение ведомства.

Так, очередными жертвами инфекции стали трое мужчин в возрасте 89, 74 и 72 лет, а также четыре женщины в возрасте 82, 79, 74 и 68 лет.

Таким образом, число летальных исходов коронавируса возросло до 830.