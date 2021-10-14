Рекорд Татарстана: за сутки от коронавируса привились более 20 тысяч человек

На данный момент в республике от коронавируса вакцинировано 1 171 872 жителя. Фото: Анастасия Осипова

За прошедшие сутки в республике от коронавируса вакцинировалось рекордное количество людей - 20 010 человек, сообщает Минздрав Татарстана. В последнее время за день в регионе прививку делают примерно 15 тысячам желающих. Когда как до введения новых антиковидных этот показатель не превышал 4 тысяч.

- На данный момент в республике от коронавируса вакцинировано 1 171 872 жителя, вторую прививку уже получили 974 713 человек, - отметили в Минздраве Татарстана.

В регионе этой прививочной кампанией собираются охватить более 2,4 миллиона местных жителей. К тому же, согласно новым коронавирусным ограничениям, в ряде предприятий и организациях сотрудников не вакцинированных первым компонентом должны отстранить от работы с 9 ноября, а тех кто не сделает вторую инъекцию - с 7 декабря.