Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество14 октября 2021 16:29

Рекорд Татарстана: за сутки от коронавируса привились более 20 тысяч человек

В Татарстане за одни сутки привилось более 20 тысяч человек
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
КомментироватьОставить комментарий(0)
На данный момент в республике от коронавируса вакцинировано 1 171 872 жителя.

На данный момент в республике от коронавируса вакцинировано 1 171 872 жителя.

Фото: Анастасия Осипова

За прошедшие сутки в республике от коронавируса вакцинировалось рекордное количество людей - 20 010 человек, сообщает Минздрав Татарстана. В последнее время за день в регионе прививку делают примерно 15 тысячам желающих. Когда как до введения новых антиковидных этот показатель не превышал 4 тысяч.

- На данный момент в республике от коронавируса вакцинировано 1 171 872 жителя, вторую прививку уже получили 974 713 человек, - отметили в Минздраве Татарстана.

В регионе этой прививочной кампанией собираются охватить более 2,4 миллиона местных жителей. К тому же, согласно новым коронавирусным ограничениям, в ряде предприятий и организациях сотрудников не вакцинированных первым компонентом должны отстранить от работы с 9 ноября, а тех кто не сделает вторую инъекцию - с 7 декабря.