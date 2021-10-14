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Общество14 октября 2021 15:11

В Татарстане завершен ремонт дороги Пестрецы - Чита – Янцевары

Дорожники обновили участок протяженностью семь километров
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Региональная дорога запроектирована по нормативам 4 технической категории. Фото: mindortrans.tatarstan.ru

Региональная дорога запроектирована по нормативам 4 технической категории. Фото: mindortrans.tatarstan.ru

В Пестречинском районе Татарстана завершился капитальный ремонт автодороги Пестрецы - Чита – Янцевары. В рамках нацпроекта обновлен участок протяженностью семь километров. Сообщает пресс-служба Миндортранса республики.

Региональная дорога запроектирована по нормативам 4 технической категории. На ней две движения, ширина проезжей части равна сами метрам.

Во время ремонта на площади 50 тысяч квадратных метров уложен верхний слой покрытия из высокопрочного щебеночно-мастичного асфальтобетон ЩМА-10. в том числе укреплены щебнем обочины по 1,5 метра с каждой стороны, оборудованы 6 автобусных павильонов.

Также на участке установлены 86 дорожных знаков, 384 погонных метра барьерных ограждений и 403 сигнальных столбика.