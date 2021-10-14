В Татарстане за сутки зарегистрировали 103 новых случая COVID-19

Всего по состоянию на 14 октября в республике зарегистрировано 28 239 случаев COVID-19. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За минувшие сутки в республике выявили 103 новых случая COVID-19, только три их них являются завозными, остальные – контактными, сообщает Минздрав Татарстана.

- В этот раз в больницу под присмотр врачей пришлось увезти 25 инфицированных. Оставшиеся 78 пациентов будут проходить лечение на дому, - также отметили в ведомстве.

Что касается географии распространения COVID-19 на территории Татарстана, то его по-прежнему чаще всего фиксируют в Казани и Набережных Челнах – 47 и 24 человека соответственно за прошедшие сутки.

Всего по состоянию на 14 октября в республике зарегистрировано 28 239 случаев COVID-19, в 23 882 из них люди смогли выздороветь, а в 823 скончались в результате болезни.