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Здоровье14 октября 2021 12:35

В Татарстане за сутки зарегистрировали 103 новых случая COVID-19

В 25 из них зараженных пришлось госпитализировать
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
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Всего по состоянию на 14 октября в республике зарегистрировано 28 239 случаев COVID-19.

Всего по состоянию на 14 октября в республике зарегистрировано 28 239 случаев COVID-19.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За минувшие сутки в республике выявили 103 новых случая COVID-19, только три их них являются завозными, остальные – контактными, сообщает Минздрав Татарстана.

- В этот раз в больницу под присмотр врачей пришлось увезти 25 инфицированных. Оставшиеся 78 пациентов будут проходить лечение на дому, - также отметили в ведомстве.

Что касается географии распространения COVID-19 на территории Татарстана, то его по-прежнему чаще всего фиксируют в Казани и Набережных Челнах – 47 и 24 человека соответственно за прошедшие сутки.

Всего по состоянию на 14 октября в республике зарегистрировано 28 239 случаев COVID-19, в 23 882 из них люди смогли выздороветь, а в 823 скончались в результате болезни.