Правительство Татарстана поддержало Зеленодольск в присвоении ему звания «Город трудовой доблести»

Свою позицию региональные власти закрепили отдельным распоряжением.

Исполком Зеленодольского района выступил с инициативой о присвоении звания «Город трудовой доблести» не только Казани, но и Зеленодольску. Утверждается, что он внес значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне.

Это предложение поддержало правительство Татарстана. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр республики Алексей Песошин. Согласно документу, с этой инициативой региональные власти выйдут на президента России Владимира Путина.