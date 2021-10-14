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Общество14 октября 2021 11:52

Правительство Татарстана поддержало Зеленодольск в присвоении ему звания «Город трудовой доблести»

С соответствующим предложением местные власти обратятся к президенту России Владимиру Путину
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Свою позицию региональные власти закрепили отдельным распоряжением.

Свою позицию региональные власти закрепили отдельным распоряжением.

Исполком Зеленодольского района выступил с инициативой о присвоении звания «Город трудовой доблести» не только Казани, но и Зеленодольску. Утверждается, что он внес значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне.

Это предложение поддержало правительство Татарстана. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр республики Алексей Песошин. Согласно документу, с этой инициативой региональные власти выйдут на президента России Владимира Путина.