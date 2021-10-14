Фитнес-клубы Татарстана попросили Минниханова об отмене системы QR-кодов

Представители фитнес-индустрии заверяют, во всех фитнес-центрах региона неукоснительно соблюдаются меры безопасности Фото: Дмитрий Ахмадуллин

Операторы фитнес-индустрии Татарстана обратились к президенту республики Рустаму Минниханову с просьбой разрешить фитнес-клубам работать без системы QR-кодов. Соответствующее письмо подписали глава Ассоциации операторов фитнес-индустрии и еще 18 руководителей фитнес-клубов в регионе. Сообщает ТАСС.

Авторы письма просят рассмотреть вопрос о возможности работы без обязательного предъявления посетителями QR-кодов и справок.

Они так же подчеркнули, что их деятельность направлена на оздоровление населения и повышение иммунитета. Также заверили, что во всех фитнес-центрах региона неукоснительно соблюдаются меры безопасности.

По оценке представителей данного рынка, система QR-кодов приведет к значительному спаду приобретения новых клубных карт, заморозке действующих, далее – к потере клиентов.

Кроме этого, представители фитнес-индустрии попросили учесть их взаимодействие с контрагентами, благодаря которым поддерживается деятельность фитнес-клубов. В частности, речь идет о партнерах и обслуживающих фирмах. В Татарстане к этой категории относятся более 10 тысяч граждан.