В центре Казани девушка обнажилась для позирования художнику

Чтобы пресечь занятие девушек, возмущенная женщина на месте даже обратилась к сотрудникам правоохранительных органов. Фото: соцсети

Жительница Казани возмутилась поведением девушки, которая позировала художнику в нижнем белье в центре города. Об этом женщина решила сообщить в соцсетях.

По ее словам, «выходка» художницы является неуважением. Да и художеством это назвать сложно. Возмущенная женщина на месте даже обратилась к сотрудникам правоохранительных органов. Однако те, вероятно, не увидели ничего неправомерного в действиях девушек.

Любительницам современного искусства женщина порекомендовала рисовать дома или в студии, но никак не в общественном месте.

Традиционно, мнения пользователей в соцсетях разделились. Многие мужчины заступились за девушек и за мужа обеспокоенной женщины:

- На пляже так же говорите: «Идите, дома купайтесь!»?

- Если в купальнике, то можно, ничего такого. А если в нижнем белье, то нельзя смотреть. Где логика?

- А что плохого в том что ваш муж смотрит? Как говорят японцы, весь стыд – у нас в голове. Он просто посмотрел, а вы это уже по-своему интерпретировали.

Некоторые посоветовали женщине разобраться в себе:

- Красивая фигура у модели. Художников надо поддерживать. А подписчице надо сходить к психологу, поработать над своей самооценкой.

А вот женская половина аудитории сочла поведение девушек аморальным:

- Те, кто говорят, что это норма? В чем норма? Давайте все так ходить по городу! На взрослых и дети будут смотреть и повторять. Если захотелось сделать такой портрет, найди место, где нет народа!

- Дело совершенно не в муже, а в нравственном воспитании, ведь на улице могут быть дети! Художница и натурщица не имеют никакого морального права позировать в городе в таком виде. Очнитесь!