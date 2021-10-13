Житель Чувашии, который после автомобильной погони напал на полицейского, отделался условным сроком

Приговор суда пока не вступил в законную силу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

34-жителя поселка Вурнары одноименного района признали виновным в применении насилия, опасного для жизни и здоровья, совершенного в отношении полицейского. Сообщает следтсвенный комитет Чувашии.

- Суд приговорил мужчину 2,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года. Данное решение пока не вступило в законную силу, - отметили в ведомстве.

Было доказано что днем 19 июля на улице поселка Вурнары сотрудник ГИБДД увидел автомобиль ВАЗ-2112, который ехал с большой скоростью. Полицейский включил на служебной машине проблесковые маячки и специальный звуковой сигнал, после чего начал преследовать лихача.

Во время погони он по громкоговорителю требовал у водителя остановиться, но тот как будто ничего не слышал и продолжал движение. В итоге, заехав в один из дворов, лихач выскочил из своей машины и попытался сбежать. Но он был пьян и полицейский быстро нагнал его. Тогда к беглецу на помощь поспешил его пассажир, который так же был нетрезв.

Мужчина два раза толкнул сотрудника ГИБДД в грудь, обхватил его за шею и сдавливая ее начал оттаскивать полицейского подальше от водителя. Тем не менее эти противоправные действия злоумышленника были пресечены.