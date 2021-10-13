В Казани из-за дорожных работ перенесут четыре остановки

Данные изменения носят временный характер.

С этой субботы, 16 октября, в Казани на время перенесут несколько остановок общественного транспорта. Это будет сделано в связи с проведением дорожных работ, сообщает комитет по транспорту Исполкома города.

Так, для автобусов №№5, 23, 56, 68 и 72 из-за ремонта на улице Тукая остановка «Юнусовская площадь» в направлении улицы Татарстан будет перемещена к одноименному скверу. А для трамваев №5 и №5а эту остановку в обоих направлениях перенесут поближе к дому №7 на улице Татарстан.

Также для автобусных маршрутов №№5, 6, 23, 56 и 72 отменят остановку «Каюма Насыри». Высаживать и принимать пассажиров они будут на остановочном пункте «Ул.Габдуллы Тукая» все около того же дома №7 по улице Татарстан.

Помимо этого, для автобусов №№4, 22, 33, 34, 37, 45, 55 и 111с остановку «Южная» передвинут с проспекта Победы на Оренбургский проезд.

А для автобусных маршрутов №№4, 22, 33, 34, 37 и 45 сделают новую остановку – «Ул.Рауиса Гареева» около домов №105 и №92 на одноименной улице в районе, причем в обоих направлениях.